وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية المؤقتة تنظم الندوة العلمية الثانية حول “إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعليم العام”

المرج 09 أغسطس 2019 (وال) – وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية المؤقتة نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية المؤقتة بمجمع المرج للرعاية الاجتماعية الشاملة الندوة العلمية الثانية حول “إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعليم العام” حيث قدمت مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع فقرتين للافتتاحية قبل بدء الندوة.

افتتح الندوة مدير عام مجمع المرج للرعاية الاجتماعية الشاملة “عبدالحكيم الشلماني” بحضور مدير إدارة الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية المؤقتة الأستاذ “صلاح العقوري”.

الندوة ألقاها عدد من المختصين والخبراء حول مفهوم الدمج وأنواعه للدكتور”راف الله بوشعراية”، وتهيئة عناصر البيئة التعليمية في عملية الدمج للدكتور “ناصر المنصوري”، ومعوقات الدمج للدكتور “خليل معيوف”، ومقترح بدمج الأشخاص لذوي الإعاقة مقدم من مجمع المرج للرعاية الاجتماعية الشاملة ألقاها الأستاذ “عصام الزليتني”.

تركزت الندوة على محاور ونقاط عدة من أهمها الدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العام وخلق نوع من المنافسة، إضافة إلى التخطيط والتحليل البيئي للبنية التحتية للمشاريع الوطنية الخاصة بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العام.

هذا وشارك في الندوة عدد من ذوي الإعاقة الذين تحدثوا عن تجاربهم أشخاصا اندمجوا في العملية التعليمية، وبالتالي فالمجتمع من الصم وضعاف السمع وفئة الكفيف حققوا نجاحات كبيرة رغم كل التحديات.

الندوة حضرها عدد كبير من المختصين والاستشاريين الاجتماعيين من مناطق ومدن عدة ومندوبون عن وزارة التعليم والشؤون الاجتماعية وعمداء كليتي التربية المرج والقانون بنغازي وأولياء أمور ذوي الإعاقة ولفيف من المهتمين والإعلاميين.

يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية المؤقتة كانت قد نظمت الندوة العلمية الأولى حول إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم “الاحتياجات والمتطلبات” في مدينة شحات الأسبوع الماضي. (وال – المرج) أ ف/ ع ع

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