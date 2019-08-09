بمناسبة عيد الأضحى .. معَالي وزيرة الشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة تحث العَاملين في الوِزارة كافة على أدَاء أعْمالهم على أكمل وَجه

بنغازي 09 أغسطس 2019 (وال) – تقدمت مَعالي وزير الشُؤون الاجتماعية بالحُكومة الليبية المؤقتة الدكتورة “فتحية علي حامد” بالتَهاني للشَعب الليبي والأُمة العَربية الإسلامية والعامِلين بديوان الوزارة كافة بِحلول عيد الأضّحى المُبارك أعاده الله على الجَميع بالخير واليُمن والبَركات.

ودعت الدكتورة “فتحية علي حامد” الليبيين كافة للتسَامح والتصَالح وطيّ خِلافات المَاضي والتَكاتف والتَعاون من أجْل بناء وطَن واحد تتساوى فيه الحُقوق والوَاجِبات.

وحثث العَاملين في جَميع القِطَاعات التَابعة للوِزارة على أدَاء أعْمالهم على أكمل وَجه ليُّبارك الله جُهودهم وذلك لِتحقيقِ دَعائم السِلم الاجتماعي والأهْلي. (وال – بنغازي) ع ع

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