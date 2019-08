الجيش: تنظيم الإخوان الإرهابي يبيع ليبيا مقابل بقائه

المتوسط:

أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش، “هناك معلومات خطيرة عن التعاون الذي تم بين ميليشيات الإخوان بمصراته ومشروع ايطالي لتوطين الهجرات غير الشرعية في ليبيا وذلك في مقترح لا كثر من منطقة وان القاعدة الايطالية المتسترة بالمستشفى الميداني عباره عن شركات ايطالية عسكرية تضع دراسات لإقامة مستوطنات ومعسكرات مؤقتة لتتحول الى كانتونات دائمة تفرض نفسها”.

وأكمل المركز، ” أن ذلك مقابل أن تقوم إيطاليا بعدد من المشاريع لصالح المدينة من بينها الحماية العسكرية وتطوير مصانع الحديد والصلب وإنشاء السوق الحرة والحصول على مواصفات التصدير لأوروبا لعدد من المنتجات وإنشاء أسطول صيد بحري مشترك”.

وأضاف المركز، أن “تنظيم الاخوان الارهابي يبيع ليبيا مقابل أن يبقى”.

