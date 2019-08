المتوسط:

نفت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتهاء فترة عمل السفير فوزي طاهر عبد العالي بالسفارة الليبية بمملكة البحرين

وأكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني بأن سعادة السفير فوزي طاهر عبد العالي مستمر في أداء مهامه كسفير ليبيا لدى مملكة البحرين .

