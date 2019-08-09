رئيس الهيئة العامة للسياحة يهنئ الشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى

تقدم رئيس الهيئة العامة للسياحة بالحكومة الليبية المؤقتة، الدكتور أحمد بوسقاوة، ومجلس الإدارة، والعاملين بديوان الهيئة وفروعها بأحر التهاني، وأطيب الأمنيات إلى الشعب الليبي، ومجلس النواب، ورئيس وأعضاء مجلس رئاسة الوزراء، وأعضاء بالحكومة الليبية المؤقتة، والقيادة العامة للقوات المسلحة من جنود، وضباط، وضباط صف، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ودعا بو سقاوة، المولى عز وجل أن يعيدها عليكم بوافر الصحة والسعادة، وأن يحقق لليبيا ولأمتنا العربية والإسلامية الأمن والأمان والخير والسلام”.

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