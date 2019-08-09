تعرّف على أسعار أضاحي العيد بمدينة المرج

شهدت أسعار الأضاحي هذا العام بمدينة المرج ارتفاعًا غير مسبوق على غرار المدن الأخرى ،وقد حرم الكثير من أرباب الأسر من الحصول على الأضحية هذا العام، جراء الغلاء الفاحش، الذي طال معظم السلع الضرورية والاستهلاكية.

وسجلت أسعار المواشي هذا العام ارتفاعا كبيرا مقارنة بالأعوام الماضية ،و وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية ،فقد بلغت أسعار المواشي بسوق مدينة المرج ،ما بين 600 وحتى 1800 دينار ليبي للأضحية.

و تشتكي الكثير من الأسر الليبية ،من ارتفاع أسعار الأضاحي الذي يفوق كثيرا محدودية دخلهم الشهري وقدرتهم الشرائية خاصة في ظل نقص السيولة المالية.

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