تعرف على ترتيبات الرئاسي لهدنة عيد الأضحى المبارك

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ،مساء الجمعة ،عن قبول مقترح البعثة الأممية بهدنة إنسانية محددة خلال أيام عيد الأضحى المبارك ،على ان تشمل كافة مناطق الاشتباكات بحيث تتوقف تماما الرماية المباشرة و غير المباشرة أو أي تقدم للمواقع الحالية.

و أضافت البعثة في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،إنه سيتم حظر نشاط الطيران و طيران الاستطلاع في كافة الأجواء و من كافة القواعد الجوية التي ينطلق منها ،مع عدم استغلال هذه الهدنة لتحرك أية ارتال أو القيام بأي تحشيد.

كما دعا المجلس الرئاسي البعثة الأممية للدعم في ليبيا ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة و مراقبة أي خروقات ،مشيرا أن المجلس حريص على تخفيف معاناة المواطنين و تمكين فرق الخدمات الانسانية من أداء مهامها للنازحين و المتضررين و متابعة فرق الصيانة للأضرار التي لحقت بالبنية التحية و من بينها أبراج خطوط الكهرباء.

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