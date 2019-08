“الرئاسي” يعلن موافقته لعقد هدنة إنسانية خلال عيد الأضحى

المتوسط:

أعلنت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قبول مقترح البعثة الأممية للهدنة الإنسانية المحددة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال المجلس الرئاسي، في بيان له اليوم الجمعة، أن الهدنة تشمل كافة مناطق الاشتباك بحيث تتوقف تماما الرماية المباشرة وغير المباشرة أو أي تقدم للمواقع الحالية,.

وأضاف المجلس، أن الهدنة ستسمل حظر نشاط الطيران وطيران الاستطلاع في كافة الأجواء ومن كافة القواعد الجوية .

وأكمل المجلس، أن الهدنة ستضمن عدم استغلال هذه الهدنة لتحرك أية ارتال أو القيام بأي تحشيد للقوات .

وطالب المجلس البعثة الأممية بتولي ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة ومراقبة أي خروقات.

