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إنقاذ مهاجرين في طرابلس وترحيل آخرين من بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن زورق تابع للتشكيل الأول لحرس السواحل طرابلس من إنقاذ 45 مهاجرا غير قانوني من جنسيات مختلفة بينهم 8 نساء وطفلان كانوا على متن قارب مطاطي في منطقة حقل البوري.

وذكر مكتب الإعلام التابع للبحرية بطرابلس أن المهاجرين تم نقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية، وتقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم و تم تسليمهم بعد ذلك إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء جنزور التابع لجهاز الهجرة غير الشرعية طرابلس.

وفي سياق منفصل قام جهاز الهجرة غير الشرعية بنغازي بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية بترحيل 141 مهاجرا عبر مطار بنينا الدولي .

وقال رئيس جهاز مكافحة الهجرة- فرع بنغازي الكبرى أشرف هويدي إن المجموعة التي تم ترحيلها من الجنسية السودانية ولم تضم أي أطفال، بينما

أكد القنصل السوداني عمر صالح من جهته أن هذه الرحلة هي الأولى في برنامج يهدف إلى إعادة المهاجرين طوعا إلى السودان

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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