غدامس تقيم يوم ترفيهيا للاعبين الناشئين بنادي الصمود

بعد الأصداء الرائعة والنجاح الباهر لدوري فئة الناشئين الذي أقيم بشهر رمضان الماضي ونزولا عند رغبة الكادر الفني لناشئي نادي الصمود الرياضي الثقافي الاجتماعي يوم ترفيهي على شرف اللاعبين الناشئين

وقد كان اليوم الترفيهي مليء بالمناشط الاجتماعية للنادي على شرف اللاعبين الناشئين البالغ عددهم نحو 50 لاعبا ضمن البرامج والمناشط الاجتماعية للنادي.

وتخلل اليوم الخلوي إقامة العديد من النشاطات والبرامج المتنوعة، منها زيارة مدينة غدامس القديمة برفقة مرشدين مختصين للتعرف على أهم المعالم السياحية والاطلاع على أهم الشواهد التاريخية بالمدينة، إضافة إلى محاضرة حول تاريخ نادي الصمود الرياضي تضمنت حوصلة أهم محطات النادي ومشاركاته.

وعرضت بداخل البيت الغدامسي العريق صور أرشيف نادي الصمود منذ

نشأته واستمتع اللاعبون الناشئون بفقرة لعبة البحث عن الكنز بداخل شوارع وأزقة مدينة غدامس القديمة، كما تضمن اليوم الترفيهي إقامة العديد من الألعاب الشعبية بميدان عين الفرس التاريخي.

يشار إلى أن الاستعدادات لانطلاق البرنامج التدريبي الكروي للناشئين بالموسم الرياضي القادم قد بدأت على قدم وساق في انتظار ما ستشهده المدينة من أنشطة جديدة.

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