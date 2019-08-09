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ليبيا.. حكومة الوفاق تعلن هدنة إنسانية في عيد الأضحى

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مساء اليوم الجمعة، “القبول بهدنة إنسانية محددة خلال أيام عيد الأضحى المبارك” وفق 4 ضوابط..

وبحسب بوابة الوسط الليبية، فإن المجلس الرئاسي أوضح في بيان له أنه يعلن القبول بالهدنة الإنسانية وفق الضوابط التالية:

1- تشمل الهدنة كافة مناطق الاشتباكات بحيث تتوقف تماما الرماية المباشرة وغير المباشرة أو أي تقدم للمواقع الحالية.

2- حظر نشاط الطيران وطيران الاستطلاع في كافة الأجواء ومن كافة القواعد الجوية التي ينطلق منها.

3- عدم استغلال هذه الهدنة لتحرك أية أرتال أو القيام بأي تحشيد.

4- تتولى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة ومراقبة أي خروقات.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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