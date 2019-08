المتوسط:

كشفت قناة الحرة الأمريكية نقلا عن مصادر أن قوات الجيش تقبل بإعلان هدنة مع بداية عيد الأضحى المبارك.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قد أعلن عن موافقته للهدنة مع بداية عيد الأضحى.

The post قناة الحرة الأمريكية: الجيش الليبي سوف يقبل “هدنة عيد الأضحى” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية