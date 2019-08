المتوسط:

قال وزير الصحة بحكومة الوفاق د. أحميد بن عمر خلال اجتماعه مع مديري المستشفيات الكبرى ، إن ” دعم المستشفيات الكبرى من أولويات خطة عمل الوزارة التي تسعى لتحقيقها لتحسين الوضع الصحي في البلاد وأن وزارة الصحة تخطوا خطوات مهمة نحو توطين العلاج بالداخل”..

وأوضح الوزير، أن “الوزارة تتجه لتحسين الخدمات الصحية داخل المستشفيات العامة والتخصصية الكبرى وإلى تفعيل برنامج تدريب الكوادر الطبية الوطنية تزامناً مع عمليات الصيانة والتطوير الجارية بالمستشفيات الكبرى لإيصال أفضل خدمة للمواطن”.

وأوضح بن عمر، أن الوزارة حريصة على دعم الأقسام المهمة بالمستشفيات ومنها أقسام العمليات والجراحات كما استمع لبعض المشاكل العامة التي تواجه عمل الأقسام مع وضع تصور مع مديري المستشفيات لحلحلتها.

كما أكد الوزير على ضرورة حل المشاكل المتعلقة بنقص عناصر التمريض داخل المستشفيات وإعادة توزيعها بما يتناسب مع حاجة المستشفيات.

وكلف الوزير “الشؤون الطبية بالوزارة بتتبع العمل على معالجة المشاكل بالمستشفيات مع تحويل التقرير الدورية لسير العمل لتحسين الخدمة الطبية”.

The post وزير ” صحة الوفاق”: دعم المستشفيات الكبرى من أوليات خطة عمل الوزارة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية