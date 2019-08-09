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فيديو | مدير التوجيه المعنوي بأركان الوفاق : نرفض الهدنة ولسنا طرفاً فيها ونعتبرها إعترافاً بـ ” المتمرد “

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعرب ” العقيد  ” ناصر القايد مدير إدارة التوجيه المعنوي برئاسة أركان الوفاق في طرابلس  عن رفضهم القاطع لأي هدنة مع ما أسماها ” مليشيات حفتر ” .

وقال القايد في حديث تابعته المرصد عبر قناة فبراير الفضائية المملوكة لعبدالحكيم بلحاج بوقت متأخر من مساء الجمعة تعقيباً على الهدنة التي طالب بها المبعوث غسان سلامة ووافق عليها المجلس الرئاسي بأنهم يرفضون الهدنة جملة وتفصيلاً .

وأضاف : ” أي هدنة التي يتحدثون عنها ، في قانوننا العسكري لاتوجد هدنة بين خارج عن الشرعية ( حفتر ) وبين جيش رسمي ( قوات الوفاق ، لا يمكن أن تكون هناك هدنة ” .

وفي ذات الصدد نقلت القناة عبر شاشتها عن المتحدث باسم المركز الإعلامي لـ ” عملية بركان الغضب ” التابعة للرئاسي رفضهم الهدنة مع أسماها ” مليشيات حفتر ” مع عزمهم مواصلة ” الدفاع عن العاصمة ” فيما لم يصدر بعد أي رد عن القيادة العامة للقوات المسلحة على طلب سلامة .

وتوجه القايد بالحديث جمعاً لأطراف لم يسمها قائلاً : ” هم يتحدثون عن الهدنة ، ونحن لدينا معلومات بأن مليشيات حفتر تعد لهجوم خلال أيام العيد على طرابلس ، فكيف تكون هناك هدنة !؟ ” .

وأشار المسؤول العسكري في أركان الوفاق بأن الهدنة في مفهومها العسكري تعني نقل الجرحى والقيام ببعض الأمور مشيراً أيضاً إلى أن  الجبهات هادئة وهي تمر أصلاً بما يشبه هدنة منذ ثلاثة أيام .

ووصف القايد قوات الجيش بالقيادة العامة بأنهم بمثابة مرتزقة وغير ليبيين وبالتالي فأن لاهدنة معهم بأي شكل من الأشكال من الناحية العسكرية وقال : ” نحن كعسكريين لا نعترف بهدنة مع أي متمرد وإذا إعترف بها الجانب السياسي ( السراج ) فذلك شأنه أما نحن لا نعترف بها ” .

قرار الرئاسي وضوابطه بشأن قبول الهدنة

وإتهم مدير إدارة التوجيه المعنوي بأركان الوفاق المبعوث سلامة وبعثته بعدم الحياد والإنحياز لطرف على حساب طرف ، وقال : ” هي ليست طرف محايد حتو يكون لها أي ميثاق أو عهد ، نحن نعلم مدى إنحياز غسان للطرف الآخر ، كما أن الهدنة تعني الإعتراف بذلك الطرف ونحن لا نعترف بمتمرد أبداً ، لاتوجد هدنة ” وذلك على حد تعبيره .

المرصد – متابعات

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • اغبياء كالعادة انت حمار ياحمار الكل يعرف ان السراج امعة لا وزن له وانه واجهة لمليشيات ارهابية تختطف السلطة دون اى شرعية فالشعب لم ينتهب فائز السراج ولم تنل حكومته ثقة مجلس نواب الشعب وبعد انتهاء الوفاق باستقالة نصف الاعضاء وانتهاء فترة صلاحية الصخيرات فمن انتم سوى عصابة اجرامية تخطتف مؤسسات الدولة ولن يتوقف الجيش عن تحرير العاصمة منكم ايها التيوس من حثالة المجتمع ومن جاء بالسراج فى مسرحية هزلية قادر على عزلة وتعيين امعة اخر فالذى عينه هو غسان سلامة وعلى سلامة ان يعيد الحق لاصحابه ويعترف مجلس الامن بالحكومة المؤقتة فهى من حصلت على ثقة النواب مع الجيش الوطنى اما المتنطعين امثالكم فمصيرهم الهلاك مهما طال الزمان كما حدث للخوان فى مصر والسودان

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  • هو مين اللى طلب الهدنة اليس غسان سلامة مخرج مسرحية الصخيرات الهزلية التى جاءت بعصابة السراج وهو من يملك بعد ان لفظته القوى العظمى وتعامله كالكلب الاجرب لانها تعرف انه غطاء سياسى لمليشيات ارهابية لهذا تعامله كالكلب الاجرب والجيش الوطنى قال كلمته من قبل لا وقف لاطلاق النار حتى يتم تحرير العاصمة المختطفة من المليشيات الارهابية من الخوان المفلسين شر خلق الله واى كلام فى هذا الموضوع كلام فارغ لا يستحق الرد عليه الا فى محاور القتال بالمزيد من استنزاف المليشيات واى هدنة ستعطيها قبلة الحياة كما حدث للحوثيين فى الحديدة بدعم بريطانى لوقف اطلاق قبل التحرير انتهى الدرس ياغبى

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  • لا هدنة مع الخوان المفسدين ربنا يهدهم الجيش الوطنى هو من يتحكم فى محاور القتال ويملك ان يهدئ او يشعل المعركة فهو حاليا لايزال فى حالة استنزاف للمليشيات الارهابية حتى وان استخدم الخداع التكتيكى فى الاعلان عن ساعة الصفر اكثر من مرة حتى يدفع المليشيات الى استخدام اقصى ما عندها فى الهجوم المضاد ويتم سحقه كل مرة حتى اذا جاءت ساعة الصفر الحقيقية يتم اقتحام العاصمة دون اى مقاومة تذكر فى ظل غباوة المليشيات

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