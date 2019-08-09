الخرطوش يكشف تطورات جديدة حول معركة طرابلس

أكد مسؤول المركز الإعلامي في اللواء 73 مشاة ،المنذر الخرطوش، أن الجيش الوطني ينتظر الأوامر العسكرية، لتنفيذ الخطة التي وضعتها القيادة العامة، للدخول لقلب العاصمة طرابلس، وأن قوات الجيش في جاهزية تامة.

وأوضح الخرطوش، في تصريحه لصحيفة “الاتحاد”، أن قوات الجيش التي تتمركز في محاورها منذ فترة، تتأهب للمرحلة الأخيرة والتي تهدف لحسم معركة طرابلس، تزامنًا مع التعزيزات العسكرية الكبيرة، التي ستصل قريبًا لوحدات الجيش، خلال الفترة المقبلة.

ونفذت قوات الجيش عملية وصفتها بالنوعية بمحور خلة الفرجان، أسفرت عن القبض على ستة من عناصر المجموعات المسلحة، بحسب تصريح عضو شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني محمد الترهوني.

وشهدت محاور القتال، خلال الفترة الماضية، هدوءًا نسبيًا، بين الجيش الوطني والمجموعات المسلحة.

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