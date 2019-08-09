قوات الكرامة ستواصل التمركز في مواقعها طوال أيام العيد

أكد العميد خالد المحجوب مسؤول الإعلام بغرفة عمليات الكرامة ،الجمعة ،أن القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر،أصدر أوامر لكل الوحدات العسكرية باعتبار أيام عيد الأضحى دواماً رسمياً.

و أشار محجوب في تصريحات صحفية محلية ،إلى أنّ تعليمات القيادة العامة تشمل مختلف الوحدات العسكرية العاملة في كامل مناطق البلاد، ومنها تلك الموجودة غرب البلاد ،مؤكدا أنّ الجيش سيحافظ على المكاسب الميدانية التي حققها، وسيعمل على دعمها بتحرير طرابلس وكامل شبر من أرض ليبيا.

ولفت المحجوب إلى أنّ الجيش الليبي سيواصل التمركز في مواقعه طوال أيام عيد الأضحى، بهدف ردع الميليشيات والتصدي للإرهاب، ومنع أية محاولات اختراق من قبل الجماعات الإرهابية والمرتزقة.

في الأثناء، دعا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، آلن بوجيا، أطراف النزاع للموافقة على الهدنة التي اقترحها المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، وحقن الدماء. وقال بوجيا في رسالة وجهها إلى الليبيين، إن تبني أطراف القتال لهدنة المبعوث الأممي والتزامهم بها، يُعتبر خطوة أولى نحو إنهاء العنف وتحريك عجلة العملية السياسية مُجدداً.

وأبدى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، تضامنه مع النازحين وذوي الضحايا الذين سقطوا منذ اندلاع القتال في ضواحي طرابلس، وكل الأبرياء الذين تضرروا من وطأة الحرب في ليبيا منذ أعوام.

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