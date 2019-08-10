صحة الوفاق: من أولوياتنا تحسين الوضع الصحي في ليبيا

أكد وزير الصحة في حكومة الوفاق، أحميد بن عمر، أن من أوليات وزارته تحسين الوضع الصحي في ليبيا، وأن خطوات مهمة نحو توطين العلاج بالداخل تسعى الوزارة إلى تطبيقها، خلال اجتماعه مع مديري المستشفيات الكبرى.

وأشار وزير الصحة، إن خطة العمل تتجه إلى تسحين الخدمات الصحية داخل المستشفيات العامة والتخصصية، إضافة إلى تفعيل برنامج تدريب الكوادر الطبية الوطنية، تزامناً مع عمليات الصيانة والتطوير الجارية بالمستشفيات.

وأشار وزير الصحة في حكومة الوفاق، إن وزارته تحرص على دعم الأقسام المهمة بالمستشفيات، منها أقسام العمليات والجراحة، مؤكدا على ضرورة حل المشاكل المتعلقة بنقص عناصر التمريض داخل المستشفيات وإعادة توزيعها بما يتناسب مع حاجة المستشفيات.

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