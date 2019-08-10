أكثر من مليوني حاج اليوم على صعيد عرفات

وصل عدد الحجاج هذا العام، إلى مليونين و90 ألف حاج، حتى اللحظة، إلى مشعر عرفات اليوم السبت، بعد اكتمال الوصول إلى المشاعر المقدسة، للوقوف في يوم عرفة.

وأوضح أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين الشريفين، رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، أن القوى العاملة التي تعمل على راحة الحجاج بلغت أكثر من 350 ألفا من العسكريين والمدنيين، ووصل عدد الآليات إلى أكثر من 62 ألف آلية وأكثر من 7 آلاف سيارة خاصة بالخدمة، و4 آلاف متطوع في موسم الحج لهذا العام.

وأشار الأمير خلال مؤتمرا صحفيا، إن عدد الحجاج وصل إلى مليوني و91 ألفا و471 حاجا، منهم مليون و858 ألفا من خارج السعودية. ومائتا ألف من داخل السعودية.

وتقف أفواج الحجيج بعد شروق شمس اليوم السبت في عرفات، ويتوجهون من بعد ذلك إلى مزدلفة لآداء صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير.

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