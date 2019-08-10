بالأسماء .. إصابة 7 ليبيين من أسرة واحدة بحادث سير في مصر

أصيب 7 مواطنين ليبيين من أسرة واحدة إثر حادث انقلاب سيارة على طريق المحور الإقليمي الضبعة اتجاه مطروح.

وأخطر اللواء رضا العمدة مدير أمن مطروح بالحادث، وانتقلت الشرطة للفحص والتعرف على ملابسات وقوعه.

ونقلت سيارات الإسعاف جميع المصابين لمستشفى الحمام المركزي، وهم فدوى محمد مصطفى 43 سنة ليبية ومقيمة مع أسرتها في 6 أكتوبر بالقاهرة، تعاني من سحجات وكدمات متفرقة بالجسم وعوض إبراهيم عوض الحداد 16 سنة، يعاني من سحجات بالوجه، وملك إبراهيم عوض الحداد، 13 سنة تعاني من كدمات متفرقة بالظهر، وشمس إبراهيم عوض الحداد، 7 سنوات تعاني من كدمات متفرقة بالجسم، وفرح إبراهيم عوض الحداد 5 سنوات، تعاني من جرح قطعي بالرقبة طوله حوالي 5 سم وسحجات بالوجه، وإبراهيم عوض الحداد 48 سنة، يعاني من سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وفهد إبراهيم عوض الحداد 14 سنة يعاني من سحجات متفرقة في الجسم، وجارِ تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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