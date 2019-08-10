الممثل الأمريكي ريتشارد غير يزور مهاجرين عالقين على متن سفينة إنقاذ في مياه المتوسط

على متن سفينة إنقاذ المهاجرين “أوبن آرمز” 121 مهاجرا غير شرعي ونجم هوليوود ريتشارد غير الذي قدم لتوزيع كميات من المياه والمؤن والتحدث مع هؤلاء المهاجرين عن تجربة رحلة فرارهم القاسية، ولكن الأهم من ذلك بعث رسالة للعالم. وفي هذا الشأن، قال غير “أهم شيء بالنسبة لهؤلاء المهاجرين هو أن يتمكنوا من الوصول إلى ميناء حر، وأن ينزلوا من السفينة، ليبدؤوا حياة جديدة”. كما سعى الممثل الأمريكي إلى لفت الانتباه لأزمة المهاجرين والضغط على الدول الأوروبية لاستقبالهم.

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