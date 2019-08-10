صحة الوفاق تتجه لتحسين الخدمات بالمستشفيات

أكد وزير الصحة بحكومة الوفاق أحميد بن عمر خلال اجتماعه مع مديري المستشفيات الكبرى بأن دعم المستشفيات الكبرى من أولويات خطة عمل الوزارة التي تسعى لتحقيقها لتحسين الوضع الصحي في البلاد وأن وزارة الصحة تخطوا خطوات مهمة نحو توطين العلاج بالداخل.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن الوزارة تتجه لتحسين الخدمات الصحية داخل المستشفيات العامة والتخصصية الكبرى وإلى تفعيل برنامج تدريب الكوادر الطبية الوطنية تزامناً مع عمليات الصيانة والتطوير الجارية بالمستشفيات الكبرى لإيصال أفضل خدمة للمواطن.

وأكد بن عمر حرص الوزارة على دعم الأقسام المهمة بالمستشفيات ومنها أقسام العمليات والجراحات كما استمع لبعض المشاكل العامة التي تواجه عمل الأقسام مع وضع تصور مع مديري المستشفيات لحلحلتها مشددا على ضرورة حل المشاكل المتعلقة بنقص عناصر التمريض داخل المستشفيات وإعادة توزيعها بما يتناسب مع حاجة المستشفيات.

وكلّف بن عمر الشؤون الطبية بالوزارة بتتبع العمل على معالجة المشاكل بالمستشفيات مع تحويل التقرير الدورية لسير العمل لتحسين الخدمة الطبية.

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