“السعيدي” يحمل السراج وحكومته والإخوان مسؤولية نزيف الدم في مرزق

خاص المتوسط/ حنان منير :

حمل عضو مجلس النواب، علي السعيدي، حكومة الوفاق مسؤولية نزيف الدم في مرزق، مؤكدا أن ” المسؤولية المباشرة عن هذا العمل تقع على رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، وحكومته وكذلك جماعة الإخوان التي وصفها بالمفسدين في ليبيا “.

وقال السعيدي، السبت، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، ” ما يجري في مرزق اليوم توجد جماعات مسلحة من المعارضة التشادية مدعومة من حكومة الوفاق بالتعاون مع بعض أبناء قبيلة التبو والتي دعمت هذا القتال والتهجير والتطهير العرقي ” مضيفا ” لم نسمع عن أي حالة قتل أو حرق أو اختطاف من قبيلة التبو في مرزف”

وكشف السعيدي، “أن الهدف من ما يحث في مرزق تشتيت أو أشغال الجيش عن عملياته في طرابلس”.

وأكد السعيدي، ” كل ما يجري هو تطهير لأصل السكان المحليين من عرب تم تهجير قصري من اغلب الأحياء”

وأشار السعيدي، إلى أن أهالي مرزوق يعيشون حياة غير آدمية وهناك انقطاع للكهرباء زاد عن 5 أيام.

وقتل ما لا يقل عن 43 شخصا وأصيب العشرات بجروح في قصف جوي استهدف مدينة مرزق جنوب ليبيا مساء الأحد الماضي، حسبما أعلنت حكومة الوفاق.

