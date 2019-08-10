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“السعيدي” يحمل السراج وحكومته والإخوان مسؤولية نزيف الدم في مرزق

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

خاص المتوسط/ حنان منير :

حمل عضو مجلس النواب، علي السعيدي، حكومة الوفاق مسؤولية نزيف الدم في مرزق، مؤكدا أن ” المسؤولية المباشرة عن هذا العمل تقع على رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، وحكومته وكذلك جماعة الإخوان التي وصفها بالمفسدين في ليبيا “. 

وقال السعيدي، السبت، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، ” ما يجري في مرزق اليوم توجد جماعات مسلحة من المعارضة التشادية مدعومة من حكومة الوفاق بالتعاون مع بعض أبناء قبيلة التبو والتي دعمت هذا القتال والتهجير والتطهير العرقي ” مضيفا ” لم نسمع عن أي حالة قتل أو حرق أو اختطاف من قبيلة التبو في مرزف”

وكشف السعيدي، “أن الهدف من ما يحث في مرزق تشتيت أو أشغال الجيش عن عملياته في طرابلس”.

وأكد السعيدي، ” كل ما يجري هو تطهير لأصل السكان المحليين من عرب تم تهجير قصري من اغلب الأحياء”

وأشار السعيدي، إلى أن أهالي مرزوق يعيشون حياة غير آدمية وهناك انقطاع للكهرباء زاد عن 5 أيام.

وقتل ما لا يقل عن 43 شخصا وأصيب العشرات بجروح في قصف جوي استهدف مدينة مرزق جنوب ليبيا مساء الأحد الماضي، حسبما أعلنت حكومة الوفاق.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • موضوع ضم مصراتة سابقا لمدينة سرت الكبرى – جاري العمل فيه على قدم وساق – وما يحصل في الجنوب هو تجاوزات من مصراتة سابقا على الشرعية في ليبيا بسبب وجود الإيطاليين والاتراك – وهذه حرب قديمة بين العثمانيين الأتراك اليهود وبين مجاهدي الصحراء الليبيين مثل معركة القرضابية ومعركة اليرموك ومعركة بير الغنم – التي قاوم فيها الليبيين الاستعمار المدعوم من فرنسا وهدم حكم الباشوات الباءد – المتمثل في الآخوان حاليا على القوات المسلحة الليبية عدم الأميرات باوامر الاستعمار وعملاءه وفعل ما يرونه مناسب لحماية المؤسسات والأرض الليبية من السلب والنهب وحماية الموانئ بالطيران الحربي مما تجلبه من أسلحة ومواد محضورة لقتال القرى والارياف الليبية لو تهجيرها فيحب ان يكون هناك تحرك مشرف لدحر بقايا الاستعمار ومعاقبة المناطق التي تدعمه .

    رد

  • موضوع ضم مصراتة سابقا لمدينة سرت الكبرى – جاري العمل فيه على قدم وساق – وما يحصل في الجنوب هو تجاوزات من مصراتة سابقا على الشرعية في ليبيا بسبب وجود الإيطاليين والاتراك – وهذه حرب قديمة بين العثمانيين الأتراك اليهود وبين مجاهدي ألوية الصحراء الليبيين وسرايا الحق – المسلحة مثل معركة القرضابية ومعركة اليرموك ومعركة بير الغنم – التي قاوم فيها الليبيين الاستعمار المدعوم من فرنسا وهدم حكم الباشوات الباءد – المتمثل في الآخوان حاليا على القوات المسلحة الليبية عدم الأكثرات باوامر الاستعمار وعملاءه وفعل ما يرونه مناسب لحماية المؤسسات والأرض الليبية من السلب والنهب وحماية الموانئ بالطيران الحربي مما تجلبه من أسلحة ومواد محضورة لقتال القرى والارياف الليبية لو تهجيرها فيحب ان يكون هناك تحرك مشرف لدحر بقايا الاستعمار ومعاقبة المناطق التي تدعمه .

    رد