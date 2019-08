الحرس البلدي البطنان يقدم نصائح مهمة لأصحاب الأضاحي

خاص المتوسط / حنان منير

قدم الحرس البلدي البطنان، نصائح لأصحاب الأضاحي. وقال رئيس وحده الإعلام بالحرس البلدي، مصطفى زاكي، ” إنه حفاظاً على مدينة طبرق عليكم وضع جلود الأضاحي في المكان المخصص له مقابل عمارات الستار ما يعرف بسوق الحمام وبجوار قبينه الكهرباء مقابل عمارات الستار “، مشيرا إلى أنه يجب وضع جلود الأضاحي في الداخل وليس على طريق العام.

وأفاد زاكي، أنه تم وضع لوحات ممنوع رمي جلود الأضاحي في جزر الثلاثة أمام البلدية ومفترق السنيات امفوز امريره.

