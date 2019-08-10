رئيس بلدية طرابلس يتفقد سوق زنود الست الأسبوعي

تفقد رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق اجنحة سوق “زنود الست”، الاسبوعي الذي ينظمه المركز اللبناني للدراسات والأبحاث والائتلاف النسائي لأجل طرابلس بالتعاون مع بلدية طرابلس في الحديقة العامة المنشية في التل طرابلس، رافقه في الجولة نائب الرئيس المهندس خالد الولي وعضو المجلس البلدي احمد البدوي.

وجال يمق على الأجنحة، مستعرضا المعروضات، وتحدث مع السيدات مستفسراً عن “المنتوجات والمواد الاولية التي تصنع منها وماهية التحديات التي تواجههن في التسويق”.

وأثنى يمق خلال جولته على “مثل هذه المبادرات وضرورة تشجيع السيدات على المشاركة بها لإيجاد فرص عمل ومجالات تسويق المنتوجات اليدوية والحلويات التقليدية التي تشتهر بها طرابلس وسواها من الأشغال اليدوية والمونة المنزلية”.

وختم يمق زيارته، واعداً ب” التزام البلدية بتقديم المساعدات الممكنة والتسهيلات المتاحة لمثل هذه المبادرات تشجيعاً لاستمرارها والسعي لمشاركة أكبر عدد ممكن من السيدات في الاشغال بهدف دعم اقتصاد العائلات الميسورة وتحسين مداخيلها”.

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