ناشدت بلدية طرابلس المركز، المواطنين عن وجود خريطة لمواقع صناديق تجميع جلود الأضاحي في معظم المساجد لكل محلة في الحدود الإدارية للبلدية.

كما تأمل من المواطنين الاطلاع عليها والإلتزام برمي مخلفات الأضاحي في المواقع المحددة بالخريطة، حفاظاً على سلامة البيئة المحيطة.

