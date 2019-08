إصابة 7 ليبيين إثر حادث انقلاب سيارة في مدينة مرسى مطروح

المتوسط:

أصيب 7 ليبيين بإصابات متنوعة، الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة على طريق محور الضبعة الإقليمي تجاه مرسى مطروح، وتم نقلهم لمستشفى الحمام المركزي.

كان وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور محسن طه عبد الرازق، قد تلقى إخطارا من مستشفى الحمام المركزي بدخول 7 مصابين من دولة ليبيا.

المصابون: فدوى محمد مصطفة 43 سنة، تعاني من سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعوض إبراهيم عوض الحداد 16سنة، يعاني من سحجات بالوجه، وملك إبراهيم عوض الحداد 13 سنة، تعاني من كدمات متفرقة بالظهر، وشمس إبراهيم عوض الحداد 7سنوات، تعاني من كدمات متفرقة بالجسم، وفرح إبراهيم عوض الحداد 5 سنوات، تعاني من جرح قطعي بالرقبة طولة حوالي5سم وسحجات بالوجه، وإبراهيم عوض الحداد 48 سنة، يعاني من سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وفهد إبراهيم عوض الحداد 14 سنة، يعاني من سحجات متفرقة في الجسم.

