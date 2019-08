قوة “التدخل السريع” تضع خطة لحفظ الأمن داخل طرابلس خلال فترة العيد

المتوسط:

تقوم وحدة الدوريات بقوة التدخل السريع بالإدارة العامة للدعم المركزي بمناطق جنوب العاصمة طرابلس، بالانتشار في أرجاء المدينة لحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة للمواطنيين، وكذلك تأمين محطات الوقود وتسيير حركة السير.

وتثمن وزارة الداخلية الجهود التي تبذلها قوة التدخل السريع بالإدارة العامة للدعم المركزي وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى في حفظ الأمن والاستقرار، فمزيد من الجهد والعطاء خدمةً للصالح العام.

