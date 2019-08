المتوسط:

عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها العميق إزاء العنف المستمر في مرزق وتأثيره على سكان المدينة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” إن الأمم المتحدة وشركاؤها قاموا بمساعدة 2.150 نازحًا من خلال الرعاية الصحية والغذاء والمأوى ودعمت الإخلاء الطبي للجرحى.

وبينت البعثة أنها تشجع تبني مبادئ التسامح المتبادل وتقدم مساعيها الحميدة للجمع بين الطرفين.

