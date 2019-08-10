منظمة حقوقية تؤيد هدنة عيد الأضحى

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أنها تشاطر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعوتها لهدنة إنسانية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ودعت اللجنة في بيان لها “جميع الأطراف إلى الاستجابة لدعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، بإجراء هدنة إنسانية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك” مناشدة “كل الأطراف المنخرطة في القتال الالتزام بالهدنة الإنسانية، عملا بروح المناسبة كما باتفاقية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لهدنة إنسانية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك للتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية والمعيشية التي يمر بها السكان المدنيين بمناطق النزاع والتوتر بجنوب وجنوب غرب طرابلس ومحيط المدينة من تردي للأوضاع الإنسانية جراء الحرب والنزوح والتهجير”.

وأوضحت اللجنة أن الهدنة “تلتزم خلالها كل الأطراف بوقف العمليات العسكرية بمختلف أنواعها من استطلاع وقصف وقنص واستقدام تعزيزات جديدة لساحة القتال، والسماح بإيصال المعونات الإنسانية لمن يحتاجها، وبحرية الحركة للمدنيين والسماح للسكان المدنيين الذين فروا من مناطق النزاع والتوتر بجنوب وجنوب غرب طرابلس ومحيط المدينة بزيارة وتفقد بيوتهم وممتلكاتهم خلال هذه الهدنة، ويعمل فيها أطراف القتال على تبادل الأسرى والمحتجزين والجثامين وكشف مصير المفقودين”.

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