بلدية بنغازي تحدد 4 مواقع لتجميع جلود الأضاحي

بنغازي-العنوان

حددت بلدية بنغازي أماكن تجميع جلود الأضاحي داخل نطاق البلدية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت البلدية في بيان لها عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن هذه الأماكن هي “جزيرة سيدي يونس بالقرب من سوق السيارات، والمكب المرحلي بمنطقة سيدي أعبيد، وجزيرة المنقار، والمكب المرحلي بمنطقة جليانة بالقرب من جزيرة الدوران”.

ونوهت بلدية بنغازي إلى أنها ستكلف عددا من الآليات لجمع الجلود الأضاحي من داخل الأحياء السكنية، مطالبة المواطنين بالتعاون مع جهات الاختصاص للحافظة على البيئة والصحة العامة بعدم رمي الجلود في الساحات والطرق العامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية