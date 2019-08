الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بوقف العمليات العسكرية في ليبيا

المتوسط:

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا مشاطرة بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا دعوتها لهدنة إنسانية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ودعت اللجنة في بيان لها “جميع الأطراف إلى الاستجابة لدعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، بإجراء هدنة إنسانية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك” مناشدة “كل الأطراف المنخرطة في القتال الالتزام بالهدنة الإنسانية، عملا بروح المناسبة كما باتفاقية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لهدنة إنسانية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك للتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية والمعيشية التي يمر بها السكان المدنيين بمناطق النزاع والتوتر بجنوب وجنوب غرب طرابلس ومحيط المدينة من تردي للأوضاع الإنسانية جراء الحرب والنزوح والتهجير”.

وبينت اللجنة أن الهدنة “تلتزم خلالها كل الأطراف بوقف العمليات العسكرية بمختلف أنواعها من استطلاع وقصف وقنص واستقدام تعزيزات جديدة لساحة القتال، والسماح بإيصال المعونات الإنسانية لمن يحتاجها، وبحرية الحركة للمدنيين والسماح للسكان المدنيين الذين فروا من مناطق النزاع والتوتر بجنوب وجنوب غرب طرابلس ومحيط المدينة بزيارة وتفقد منازلهم وممتلكاتهم خلال هذه الهدنة، ويعمل فيها أطراف القتال على تبادل الأسرى والمحتجزين والجثامين وكشف مصير المفقودين”.

