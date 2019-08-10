خارجية الوفاق: الجنائية الدولية باشرت التحقيق في “جرائم حرب”

قالت وزارة خارجية حكومة الوفاق، إن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أبلغت الوزير محمد الطاهر سيالة خلال اتصال هاتفي قبل أسبوعين، أنها باشرت إجراءات التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

واعتبر محمد الهادي القبلاوي، المتحدث بسام خارجية الوفاق، في تصريحات نشرتها “الاناضول”، مباشرة المحكمة الجنائية التحقيق في جرائم قوات الجيش الوطني، نقطة لابد من الاستناد إليها، لأن توجيه التهمة لابد له من أدلة وإثباتات تورط هذه القوات، حسب قوله.

وأشار إلى أن خارجية الوفاق قدمت للجنائية الدولية، كل الملفات التي تثبت ارتكاب قوات حفتر لجرائم، من خلال مقاطع مصورة واعترافات الناطق باسم القيادة العامة (أحمد المسماري) شخصيا، بقصف مركز إيواء المهاجرين غير النظاميين في تاجوراء (الضاحية الشرقية للعاصمة طرابلس)، وحي “القلعة” بمدينة مرزق (أقصى جنوب الغرب).

وسبق أن اتهمت حكومة الوفاق، طيران سلاح الجو الليبي التابع للجيش الوطني بقصف حي “القلعة” مخلفا 45 قتيلًا و40 جريحا، وسبقها مقتل 53 شخصا ونحو 130 جريحا، في غارة على مركز لإيواء المهاجرين غير النظاميين بتاجوراء، في 2 يوليو الماضي.

ولفت القبلاوي، إلى أنه فور وقوع القصف بمرزق، استنكر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، هذا القصف، وسارعت وزارة الخارجية بالاتصال بالجهات الدولية والحقوقية، وأرسل سيالة، رسالة إلى المدعية العامة للجنائية الدولية، ناشدها فيه اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمة مرتكبي الجريمة.

واستطرد: “طالبت وزارة الخارجية البعثة الأممية في ليبيا ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياتهما تجاه هذه الجريمة، لحماية المدنيين”.

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