خطة أمنية جديدة لتأمين صبراتة خلال عيد الأضحى

قامت مديرية أمن صبراتة بوضع خطة أمنية محكمة لتأمين المدينة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الأجهزة المختلفة التابعة للمديرية وبالتنسيق مع الغرفة الأمنية بالمدينة.

وبين مدير أمن صبراتة، زايد الخطابي، أن الخطة تشتمل على خطوتين، وتتمثل الخطة في وجود تمركزات أمنية مختلفة، وكذلك الدوريات غير المنظورة، مطالبا رجال الأمن بمزيد من اليقظة والانتباه، كما طالب المواطنين بالتعاون وتقديم العون لرجال الأمن للحفاظ على الأمن والاستقرار داخل البلدية.

