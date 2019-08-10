تراجع طفيف للعملات الأجنبية مع اقتراب العيد

انخفضت أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار بالسوق السوداء في مدينتي طرابلس وزليتن مع بداية التداولات اليوم السبت.

وتداول التجار الدولار عند افتتاح السوق اليوم بأربعة دنانير وخمسة عشر قرشا (4.15) ليفقد قرشا واحدا من قيمته، أما اليورو فقد بيع بسوق المشير في طرابلس عند أربعة دنانير وستين قرشا (4.60) ليفقد قرشين من قيمته أما الذهب عيار 18 كسر فقد حافظ على مستوياته عند مئة وخمسة وأربعين (145) دينارا للغرام.

وعن أسباب انخفاض قيمة العملات الأجنبية قال أحد التجار في حديث لـ 218، إن الحركة في السوق قليلة باعتبار أن يوم غد أول أيام عيد الأضحى واصفا حركة المبيعات في السوق بالراكدة بسبب غياب عدد كبير من التجار استعدادا للعيد.

أما على صعيد العملات الأجنبية والعربية فقد استقرت لليوم الرابع على التوالي وتداول التجار الليرة التركية بخمسة وسبعين (0.75) قرشا لليرة الواحدة على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا، أما الجنيه المصري فتم بيعه في سوق المشير بطرابلس عند خمسة وعشرين (0.25) قرشا للجنيه، أما الدينار التونسي فقد بيع عند الحدود الليبية التونسية بدينار وخمسة وأربعين قرشا (1.45).

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