خاص المتوسط/ حنان منير:

كشف مسؤول المركز الإعلامي في اللواء 73 مشاة، المنذر الخرطوش، أن هدوءا حذرا يسود محاور القتال على تخوم طرابلس.

وقال الخرطوش، في تصريح خاص، لـ” المتوسط” إن الجيش ينتظر الأوامر العسكرية، لتنفيذ الخطة التي وضعتها القيادة العامة، للدخول لقلب العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن قوات الجيش في جاهزية تامة.

