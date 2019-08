“اليسير”: نزيف الدم في مرزق بتمويل ليبي قطري

المتوسط:

اتهم عضو المؤتمر العام السابق ورئيس لجنة الأمن القومي به، عبد المنعم اليسير، رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، فائز السراج، وحكومته التي وصفها بحكومة المليشيات بدعم المعارضة التشادية في إراقة الدم بمرزق.

وقال اليسير، في تصريح مرئي، إن ” مخطط الجماعات والعناصر المتواجدة في مرزق متكرر، مشيرا إلى أن ” تلك التحركات بهدف إشغال قوات الجيش، وخلق نوع من الفوضى والإرهاب في الجنوب، لكي يثبتوا أن قوات الجيش غير قادرة على تأمين ليبيا، مضيفا: “لا يهمهم ما يلحقونه من أضرار بليبيا، وهو نفس البرنامج الذين قاموا به، ونفس العملية التي قصفوا بها المدنيين في قصر بن غشير وغريان، وفي سرت عندما قصفوا الشاحنات المدنية”.

وتابع: “مولوا التناصح وغيرها بأموال الليبيين للتضليل الإعلامي، ويستميتون لوجودهم في العاصمة، وهدفهم هو تقسيم ليبيا، وهذا الهدف متطابق مع أفكارهم، مثلما قال راشد الغنوشي: (لا تخافوا على ليبيا أن تنقسم فسوف يوحدها الإسلام)، وهذا معناه أن هؤلاء المجرمين المتآمرين الإرهابيين مستعدين للقيام بأي شيء من أجل التواجد وحتى لا ينتهي مشروعهم التدميري الذي لا وجود فيه لليبيا، بل تكون هناك إمارات إسلامية، وتستمر العملية مثل قندهار وأفغانستان، وهذا هو ما يحدث بالضبط في نزيف دم مرزق بتمويل ليبي وقطري”.

