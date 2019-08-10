صحة الوفاق تطالب بالاهتمام بمستشفى الرازي للأمراض النفسية

أكد وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم عيسى، عقب انتهاء زيارته المفاجئة لمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية، أنه لاحظ خلال زيارته للمستشفى عدم الاهتمام بوضع حجرة العزل داخل قسم استقبال النساء ووجود أعطال ببعض المكيفات في ظل ارتفاع درجات الحرارة بالرغم من إحالة المبالغ المالية الخاصة بأعمال الصيانة الدورية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن وكيل الوزارة لاحظ خلال الزيارة عدم متابعة المختصين بالمستشفى للمشروعات بشكل جيد الأمر الذي تسبب في تأخر تنفيذ بعض بنود العمل وتسليم المشروعات بالوقت المحدد، فضلَا عن عدم التزام مدير عام المستشفى بالتعليمات الصادرة بشأن معالجة مرتبات العاملين ممن تأخر صرف مستحقاتهم وتعويضهم بمكافآت شهرية وتسويتها لاحقًا.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن جل المسعفات المتواجدات بقسم إيواء النساء لا يتقاضين مرتباتهن منذ عدة أشهر بالرغم من التزامهن بإنجاز أعمالهن وتقيدهن بالحضور والانصراف، فضلًا عن وجود أضرار بالحدائق التي تم تنفيذها مؤخرا نتيجة عدم تزويد المسطحات الخضراء بالمياه رغم تحذير الوكيل خلال زيارته السابقة من هذه المشكلة وتسييل مبلغ مالي لتغطية هذا القصور.

ولفت وكيل الوزارة إلى عدم تهيئة بعض المواقع لاستئناف العمل لوجود شواغر (ورش ومعدات) تمنع إزالة المباني وعدم القيام بما يلزم، وكذلك عدم القيام بالتحويلات المصرفية للعمالة الأجنبية أو تحفيزهم بمكافئات معقولة لحثهم على الاستمرار بالعمل مشيرا إلى وجود خردة دون أي مبرر خارج قسم استقبال النساء الأمر الذي يشكل خطرًا على حياة الحالات غير المستقرة بسبب عدم التخلص منها بشكل فوري.

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