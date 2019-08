المتوسط:

قامت دوريات أمنية للإدارة العامة للدعم المركزي بوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، بمناطق جنوب العاصمة طرابلس؛ وذلك لحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة للمواطنيين، وتأمين محطات الوقود وتسيير حركة السير.

كما تثمن وزارة الداخلية في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع «فسبوك»، جهود قوة التدخل السريع بالإدارة العامة للدعم المركزي وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى في حفظ الأمن».

