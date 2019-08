“النهر الصناعي”: عودة ضخ المياه في حقول آبار سهل الجفارة

المتوسط:

أفاد جهاز مشروع النهر الصناعي، بعودة ضخ المياه من حقول آبار المياه من منظومة الحساونة سهل الجفارة بشكل جزئي.

وأشار الجهاز عبر صفحته بموقع «فيسبوك» السبت، إلى أنه جرى الاتفاق، بالبدء في عملية التشغيل بمضخة واحدة يتم من خلالها تعبئة الخط الرئيسي الممتد من حقول الآبار إلى موقع الشويرف».

ولفت الجهاز إلى أن «الجهود لا زالت مستمرة لإعادة الضخ بشكل كامل في حال تم إيجاد آلية لعودة الكهرباء إلى الجنوب».

