اختتام مشروع “رسل الديمقراطية” لتأهيل القيادات النسائية في بنغازي

بنغازي-العنوان

اختتمت المنظمة الليبية للتنمية في بنغازي دورة إعداد القيادات النسائية للتوعية على المشاركة في الانتخابات البلدية حيث تم الاختيار للنساء حسب رابط التسجيل على صفحة المنظمة مع مراعاة التنوع في المؤهلات والأعمار والنشاطات.

واستمرت الدورة التي اختتمت الخميس على مدار خمسة أيام متتالية تحت اسم “رسل الديمقراطية” يشار إلى أن المنظمة تقوم بالشراكة مع المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية – ليبيا وبرعاية الخارجية الألمانية.

وشاركت في الدورة أكثر من 20 شخصية نسائية من مختلف الشرائح.

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