الأضاحي المُورّدة تركب “موجة الغلاء”

تقرير 218

ساعات تفصلنا عن أول أيام عيد الأضحى وما زالت الأسواق تسجل أسعارا مرتفعة خاصة للأغنام الموردة.

الإحصائيات الرسمية تشير إلى توريد 350 ألف رأس من الأغنام، 90% منها تم توريدها من إسبانيا، بحسب تصريحات رئيس المركز الوطني للصحة الحيوانية زكريا الختال للمكتب الإعلامي في المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وكان مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي قد صرح لـ 218 أن 47 شركة في عموم ليبيا تحصلوا على اعتمادات لتوريد الأضاحي خلال شهري يونيو ويوليو السابقين بقيمة تعادل 45 مليونا و500 ألف يورو.

وبحسب البيانات الرسمية المعلن عنها من أعداد الأغنام الموردة والقيم المالية الممنوحة لاعتمادات توريد الأضاحي، يتبين أن رأس الغنم الواحد يكلف 130 يورو الأمر الذي قابله مراقبون بنوع من النقد من حيث المقارنة بين حجم الأغنام الموردة وثمن الرأس الواحد من دول التصدير والقيم الممنوحة للتجار.

وقال أحد التُجار في حديث لـ218 أن أسعار الأغنام الموردة تتراوح بين 40 يورو و60 يورو حسب الوزن موضحا أن أسعار الأغنام الموردة في السوق المحلية مبالغ فيها وأن مكسب بعض التجار تجاوز 150%.

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