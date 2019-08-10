الأمم المتحدة: تأسيس مركز للصحة النفسية يجمع أهالي مصراتة وتاورغاء

قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمساعدة في تأسيس مركز الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي (MHPSS) في طُمينة، الواقعة بين مصراتة وتاورغاء.

وأعاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، تأهيل مدرسة قديمة لتصبح الموقع الرئيسي لــ مركز الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي حيث قام بتجهيزه بالأثاث والمعدات مثل الكتب والألعاب واللوازم الطبية بالإضافة إلى تدريب وتأهيل 35 متطوع محلي بما في ذلك موظفين ومحترفين من وزارة الصحة لإدارة المركز كما تم تدريب فرق متكونة من ثلاثة إلى أربعة أشخاص على تحديد المواطنين الأكثر ضعفاً ممن يحتاجون إلى الدعم وعلى كيفية الاستجابة لاحتياجاتهم النفسية وعمل المشروع أيضاً على تمكين الشباب والنساء لكي يشاركوا في تقييم المركز وتصميمه وتخطيطه ومراقبته والذي سيكون المركز بمثابة مجمع مشترك يلتقي فيه المواطنون من المدينتين من أجل تسهيل المصالحة.

وقام الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جيراردو نوتو، بزيارة للمركز قائلا إن إنجازه “عمل ممتاز بتقريب وجمع المواطنين من مدينتي مصراتة وتاورغاء” مبينا أنه يقوم على تقديم الدعم النفسي إلى الأشخاص المتضررين بشكل كبير من الصراع مشيرا إلى أن هذا العمل يعدُ ركناً أساسياً للمصالحة بين المجتمعات المحلية، وأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيواصل هذا الدعم”.

وقال مدير شئون التعليم بمدينة مصراتة، اسماعيل العابد، “نحن في وزارة التعليم بدأنا بالفعل في دعم هذا المركز ونحن ملتزمون بمواصلة هذا الدعم بتركيز على زيادة الإمدادات والدعم المعنوي”.

وبين رئيس المجلس البلدي بطُمينة، عبدالقادر شبو أن المركز يتيح إمكانية تقديم خدمات الدعم النفسي للأشخاص من مدينتي مصراتة وتاورغاء المتضررين من الصراع منذ عام 2011.

من جانبها قالت مدير المركز، أمال صافار: نحن قادرون على البدء في تحقيق اندماج ايجابي بين مواطني المدينتين.

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