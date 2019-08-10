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الرعيض: الهدنة مرفوضة قبل رجوع المعتدي إلى مناطقه.. وقبول الرئاسي بها مجرد مناورة سياسية

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

 

ليبيا – أكد العضو المقاطع لمجلس النواب عن مدينة مصراتة محمد الرعيض على أن النواب المنقطعون والمنشقون عن البرلمان في طبرق لم يناقشوا موضوع الهدنة التي قبلها الرئاسي جنوب طرابلس.

الرعيض أوضح في تصريح لقناة ليبيا الاحرار تابعته المرصد بأن المجتمعون في طرابلس يستقبلون كلام بنوع من الحذر ، مبيناً بأن غسان سلامة شخص مراوغ ولا يقول الحقيقة وبعيد كل البعد عن شيء اسمه هدنة.

وطالب العضو المقاطع للبرلمان عن مدينة مصراتة غسان سلامة بمطالب من وصفه بـ”المعتدي” (القوات المسلحة الليبية) بالرجوع للمناطق التي جاء منها قبل دعوته للهدنة بمناسبة عيد الأضحى ، مؤكداً على أن الدعوة للهدنة مرفوضة ولا تستحق حتى مناقشة الفكرة بين النواب المقاطعين والمنشقين في طرابلس.

وقال :” اصدار المجلس الرئاسي لبيان بقبول الهدنة بشروط والتي تعتبر مرفوضة من قبل حفتر مجرد مراوغة سياسية من قبل الرئاسي ، لأننا نعتبر بأنه على المعتدي الرجوع الى المناطق التي جاء منها قبل الهدنة”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • ستظل طول عمرك حمار وغبى مثل كل الخوان المصاريت فالمعتدى على العاصمة هى مليشيات مصراطة الارهابية متحالفة مع عصابات اجرامية لتهريب البشر والنفط وسراق المال العام والجيش الوطنى باعترافكم ايها الاغبياء حصل على شرعيته من مجلس النواب بنصاب قانونى صحيح حاولتم ايها الاغبياء من ما يسمى نواب طرابلس فى مهزلة مضحكة الغاء هذا القرار فاثبتم انتم صحته بغباوتكم وانتهى الدرس لا هدنة مع مليشيات ولكن الجيش هو من يملك ان يفرض هدنة من طرف واحد اثناء العيد من يخالفها من المليشيات يتم سحقه اما الطائرات فسوف تستمر فى طلعاتها لاستهداف اى خرق لشروط الجيش وقضى الامر

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