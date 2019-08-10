تواصل صيانة خط الصرف الصحي وسط مصراتة

أعلنت بلدية مصراتة استكمال أعمال مشروع العقد الخاص بصيانة خط الصرف الصحي بجوار قاعة الشهداء وسط المدينة.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية مصراتة أن شركة مقاولات تقوم بتنفيذ المشروع بإشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

وفي سياق منفصل شرعت الشركة العامة لخدمات النظافة بتنظيف المكب العشوائي بطريق النقل الثقيل وتجهيز مكبات مرحلية بالفروع البلدية وذلك بدعم من المجلس البلدي، وبالتنسيق مع الفرع البلدي قصر أحمد، والحرس البلدي قصر أحمد، وقسم المرور بالفرع، شرعت صباح اليوم الشركة العامة لخدمات النظافة في تجهيز.

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