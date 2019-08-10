عقب إعلان السراج الموافقة على الهدنة.. لواء الصمود يعلن التصعيد العسكري

طرابلس-العنوان

كشف لواء الصمود الذي يقوده المطلوب دوليا الإرهابي صلاح بادي عن وصول تعزيزات وصفها بالكبيرة، في إشارة منه للتصعيد وعزمهم مواصلة القتال.

جاء ذلك عبر تدوينة نشرها اللواء عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” وفي أول تعليق ضمني له منذ قرار رئيس الرئاسي فائز السراج مساء الجمعة بقبول هدنة العيد.

وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، القبول بهدنة إنسانية محددة خلال أيام عيد الأضحى المبارك وفق أربعة ضوابط، بحيث أن تشمل الهدنة كافة مناطق الاشتباكات بحيث تتوقف تماما الرماية المباشرة وغير المباشرة أو أي تقدم للمواقع الحالية.

وكذلك أن تشمل حظر نشاط الطيران وطيران الاستطلاع في كافة الأجواء ومن كافة القواعد الجوية التي ينطلق منها، وعدم استغلال هذه الهدنة لتحرك أية أرتال أو القيام بأي تحشيد، وأن تتولى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة ومراقبة أي خروقات.

وكانت البعثة دعت مساء الخميس، كل الأطراف في ليبيا إلى قبول هدنة إنسانية لمناسبة عيد الأضحى المبارك تبدأ من صباح يوم العيد.

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