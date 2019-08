المتوسط:

أفاد المكتب الآعلامي لميناء مصراتة، بأنه وصل إلى الميناء

سفن شحن مُحملة بسيارات مستوردة قادمة من دولتي كوريا وبلجيكا.

وأشار المكتب، إلى أنه قد دخلت سفينة السيارات GRANDE PORTOGALO وعلى متنها 1915 سيارة مستوردة من السوق البلجيكية.

واستقبل ميناء مصراتة السفينة KAIJIN وعلى متنها 1850 سيارة مستوردة من السوق الكورية

