بعثة حجاج ليبيا تؤكد أن كافة الحجيج الليبيين وصلوا لمشعر عرفات

أكدت اللجنة الإعلامية ببعثة حجاج ليبيا اكتمال وصول كافة الحجاج الليبيين إلى مشعر عرفة، مطمئنة أهاليهم بنجاح خطة التصعيد لجبل عرفات.

هذا وبدأ حجاج بيت الله الحرام مع شروق شمس اليوم السبت أداء ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات، وذلك بعد قضائهم يوم التروية في منى، وقالت السلطات السعودية إن الحصيلة الأولية لعدد حجاج هذا الموسم بلغت نحو مليونين ومئة ألف حاج من الخارج والداخل.

ومن المنتظر أن ينفر الحجيج إلى مزدلفة ليعودوا إلى منى صبيحة يوم النحر لقضاء أيام التشريق الثلاثة ورمي الجمرات.

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