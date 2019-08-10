وزارة التعليم تقدم هذه الإرشادات لطلاب الشهادة الثانوية

وجهت وزارة التعليم بحكومة الوفاق تعليمات للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية.

ودعت الوزارة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” الطلاب إلى التأكد من أن الاسم ورقم الجلوس متطابق بين ورقة الأسئلة وورقة الإجابة وأن اسمه موجود على ورقة الامتحان المخصصة له.

وأكدت الوزارة أن استخدام ورقة أسئلة وإجابة غير مخصصة للطالب يؤدي لعدم تصحيح الورقة ومن ثم الرسوب.

وحثت الوزارة الطلاب على استخدام قلم رصاص نوع HB خفيف حتى يستطيع الطالب تغيير الإجابة في حالة الخطأ مشددة على منع استخدام قلم الحبر مع التأكد من تظليل الدائرة الخاصة بالإجابة تظليلا كاملا وعدم الاكتفاء بوضع علامة داخل الدائرة أو رسم دائرة أو مربع أو وضع أي علامة أخرى وفي حال تغيير الإجابة بعد تظليلها يجب التأكد من مسح الإجابة الأولى مسحا كاملا ثم تظليل الإجابة التي تم اختيارها بعد التغيير.

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