تعليم الوفاق: هذه الحالات التي يحرم فيها الطالب من الامتحان

قدمت وزارة التعليم بحكومة الوفاق عرضا للحالات التي يتم فيها حرمان الطالب من الامتحان.

وقالت الوزارة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” إن الطالب يحرم من الامتحان في حالة التأخر 20 دقيقة عن بداية الامتحان وكذلك في حالة الغش أو محاولة الغش وأيضا في حالة الاعتداء أو محاولة الاعتداء على أعضاء اللجنة.

وبين الوزارة أن الطالب يحرم من الامتحان في حالة إتلاف الممتلكات العامة أو الخاصة داخل أو خارج مقار اللجنة.

وأوضحت الوزارة أنه يجوز الغاء الامتحان في الحالات التي لا يلتزم فيها بعض الطلاب أو جلهم بالهدوء على الرغم من تنبيههم وكذلك في حالة التلفظ بألفاظ خارجة عن حدود الأدب.

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