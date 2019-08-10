مكتب الثقافة والإعلام وشباب الهلال الأحمر بدرنة يزورون دار المسنين بمسه

نظم مكتب الثقافة والإعلام ببلدية درنة بالتعاون مع شباب جمعية الهلال الأحمر بالمدينة زيارة إلى دار الوفاء لرعاية المسنين بمنطقة مسه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك،

وتأتي هذه الزيارة بحسب القائمين عليها من أجل زرع مشاعر التكافل والتراحم بين المسنين والمجتمع من حولهم، حيث أقيمت خلال الزيارة فعاليات ترفيهية وغنائية بحضور العاملين والمشرفين والأخصائيين بدارالوفاء.

وفي ختام الزيارة قدم مكتب الثقافة والإعلام ببلدية درنة هدايا تمثلت في مستلزمات طبية وكراسي متحركة للنزلاء، والتي ساهم أهل الخير بالمدينة في جمع قيمتها.

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